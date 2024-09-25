عريس الجنة.. وفاة شاب قبل يوم من زفافه ببني سويف

خيم الحزن على قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز ومدينة إهناسيا، بمحافظة بني سويف، حيث اتشحت القرية بالسواد، إثر وفاة شاب قبل يوم واحد من حفل زفافه، وشيع المئات من أهالي القرية جنازة الشاب لمثواه الأخير.

حيث ودعت قرية منشأة الأمراء في حالة من الحزن الشديد، الشاب محمود جمال مهدي، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان يستعد لإقامة حفل زفافه بعد غدًا الجمعة، إلا أنه توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأكد أهالي القرية أن الشاب أنهى ترتيبات إقامة حفل الحنة، والذي كان يسبق حفل زفافه غدًا ولكن القدر لم يمهله، مؤكدين أن الشاب كان يتمتع بالخلق والطيبة وسط أهالي قريته، ومن الشباب المكافحين على لقمة العيش.

وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، حزنا على الشاب، حيث أطلق عليه أصدقائه والمقربين منه عليه لقب عريس الجنة.