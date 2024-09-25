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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رأس المال يسجل 30.4 مليار جنيه.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية التعاملات

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 30.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 2.142 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 31,250.64 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.31%، ليغلق عند مستوى 6,231.87 نقطة، وكذا ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.37% ليغلق عند 38,470.89 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.88%، ليغلق عند مستوى 3,050.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.18%، ليغلق عند مستوى 7,420.51 نقطة.

 كما وارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 6,152 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.31%، ليغلق عند مستوى 10,563.7 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والأجانب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 116.7 مليون جنيه، و 4.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 121.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 915.9 مليون سهم، من 102.8 ألف صفقة منفذة.

البورارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وزاد رأس المال السوقي بنحو 30 4 مليار جنيه مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب ليسجل في الختام 2 142 تريليون جنيه وصعد المؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1 ليغلق عند مستوى 31 حقوق 64 نقطة وارتفع أيضا مؤشر EGX TR بنسبة 1 ليغلق عند مستوى 6 الكيان الصهيوني 87 نقطة وكذا ارتفع مؤشر Copped EGX30 بنسبة 1 37 ليغلق عند 38 الشرعية 89 نقطة كما صعد مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah بنسبة 1 ليغلق عند مستوى 3 الكوليسترول 5 نقطة كما ارتفع مؤشر EWI EGX70 بنسبة 1 ليغلق عند مستوى 7 مستشار وزير التنمية المحلية 51 نقطة كما وارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0 152 نقطة وكذا المؤشر الأوسع نطاق ا EGX100 بنحو 1 ليغلق عند مستوى 10 قمة السوبر 7 نقطة وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والأجانب الإتجاه البيعي مسجلين صافي بلغ 116 7 مليون جنيه و 4 7 مليون جنيه على الترتيب بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 121 5 مليون جنيه وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4 2 مليار جنيه وذلك بعد التداول على 915 9 مليون سهم من 102 8 ألف صفقة منفذة