رأس المال يسجل 30.4 مليار جنيه.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 30.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 2.142 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 31,250.64 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.31%، ليغلق عند مستوى 6,231.87 نقطة، وكذا ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.37% ليغلق عند 38,470.89 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.88%، ليغلق عند مستوى 3,050.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.18%، ليغلق عند مستوى 7,420.51 نقطة.

كما وارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 6,152 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.31%، ليغلق عند مستوى 10,563.7 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والأجانب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 116.7 مليون جنيه، و 4.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 121.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 915.9 مليون سهم، من 102.8 ألف صفقة منفذة.