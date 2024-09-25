"بكرة أحلى بينا" يستضيف مشهراوي في ندوة سينما فلسطين

عقدت ندوة تفاعلية للمخرج الفلسطينى الكبير رشيد مشهراوى وحضرها مجموعة من المواهب من أصحاب الهمم ، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر وياتى تحت شعار بكرة احلى بينا.

وخلال الندوة تناول مشهرواى تجربته السينمائية واستعرض عددا من أعماله وعددا من التقنيات الفنية التى استثمرها لإخراج أفلام مميزة ، كما اجاب عن عدد من اسئلة الحضور الذين كان منهم مجموعة من اولادنا ذوى القدرات الخاصة واتاح الفرصة للموهوبين منهم للاعلان عن قدراتهم وامكاناتهم الفنية .

جدير بالذكر ان الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى 27 سبتمبر وتقام بمشاركة 53 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة ، التضامن الاجتماعى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الإقتصادية، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التعاون الدولى، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة وتشهد لأول مرة قسما لافلام السينمائية الخاصة بالمرأة الافريقية الى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال فى لجان التحكيم، كما كرمت خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد لاعلان تفاصيل الفعاليات 13 شخصية ومؤسسة وفريق عمل شاركت بدور فاعل فى دعم ومساندة أصحاب الهمم .