محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرى الحامول

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أعمال خطة المحافظة لتأهيل وتمهيد وتسوية الطرق علي مستوي المحافظة، تلبية لاحتياجات المواطنين، تضمنت أعمال تمهيد وتأهيل عدد من الطرق منها « طريق كلش ـ الرافد الدولي بنطاق الحامول بطول 4 كم - وطريق غرب تيرة ـ قرية 7 و قرية 8 ـ كوبري 10 وطريق تيرة محطة 5 بطول 3كم بالاضافة إلى طريق 17 المنصور حتي قرية 12 وطريق 41 الشراقوة» وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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