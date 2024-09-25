الاتصالات: نمو سوق DevOps إلى 63 مليار دولار بحلول 2032

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سوق DevOps العالمي سيصل إلى 63 مليار دولار بحلول عام 2032، بعد أن بلغت قيمته 10 مليارات دولار في عام 2023، محققاً بذلك معدل نمو سنوي يقدر بحوالي 21% بين 2023 و2032. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، في افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر DevOps.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن العالم تعرض لأزمة كبيرة في 19 يوليو الماضي نتيجة خلل في أنظمة التحديث، ما أسفر عن خسائر تقدر بنحو 5 مليارات دولار. وأضاف أن الحكومة المصرية و"إيتيدا" توليان أهمية كبيرة لصناعة التكنولوجيا الحديثة من خلال إعداد كوادر بشرية مدربة، مع التركيز على الحلول الذكية كالذكاء الاصطناعي.

وأشار الظاهر إلى أن مصر تمتلك قاعدة قوية من الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، حيث يصل عددهم إلى 740 ألف خريج سنوياً، ما يمثل 28% من إجمالي الخريجين في هذه التخصصات. وأكد أن مصر تعد واجهة مفضلة للشركات العالمية في هذا المجال، ما أهلها لتنظيم مؤتمر DevOps للمرة السابعة منذ عام 2018، وتعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة التي تستضيف هذا الحدث.