السوبر الأفريقي.. بعثة الأهلي تطير إلى السعودية لمواجهة الزمالك

غادرت بعثة الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي مطار القاهرة في طريقها الى السعودية لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين، قبل المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ بفقرات بدنية لمدة 15 دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

ركز “كولر” خلال التدريبات على بعض الجوانب الفنية وأجرى تقسيمة قوية بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الخططية قبل مواجهة الزمالك.

موعد سفر بعثة الأهلي

تسافر بعثة الأهلى إلى السعودية اليوم الأربعاء، حيث يخوض الفريق مراناً على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

وتقرر أن يرافق بعثة الأهلي الثلاثي حمزة علاء وكريم نيدفيد ويوسف أيمن تحسبا لحدوث أي ظرف طارئ في اللحظات الأخيرة بإصابة أي لاعب في القائمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي عند الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية وسط اهتمام كبير من الجماهير المصرية والعربية والعالمية في ظل الشعبية الكبيرة للقطبين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى

تنقل بى إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل قناة إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.