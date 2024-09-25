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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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تقدم “البوابة نيوز” بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" للمؤتمر الصحفي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وبدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات. 

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.

إكسترا نيوز رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية ذوي الاعاقة مصر