السبت.. هاني فرحات يقود أوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية في لندن

يستعد المايسترو هاني فرحات لقيادة أوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية في حفل يقام في مسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن يوم 28 من سبتمبر الجاري.

الحفل يأتي ضمن نشر التراث الموسيقي السعودي في جميع أنحاء العالم ويقوده فرحات إلى جانب الفيلهارمونية الملكية البريطانية، والأوركسترا السعودي ويندمج الفيلهارموني والسعودي في تقديم مزيجٍ مميز من الموسيقى العربية والبريطانية خلال فقرات الحفل.

وأعرب هاني فرحات عن سعادته بقيادة الأوركسترا على واحد من أهم المسارح العالمية والذي وقف عليه عظماء الموسيقى والغناء في العالم.

وتابع هاني في بيان صحفي: أشعر بالفخر لاختياري لقيادة الأوركسترا في هذا الحفل الضخم والذي يأتي تتويجا لسلسلة الحفلات الناجحة التي شاركت فيها مع عدد من نجوم ونجمات الغناء العربي هذا العام.

وأشار هاني إلى أن المزج بين عازفين من جنسيات مختلفة في تقديم الألحان العربية يمنحها أبعادا أخرى، ويجعلها قريبة من آذان ووجدان المستمع الغربي.

الحفل يقام تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، وتنظمه هيئة الموسيقى بالمملكة ضمن جولات "روائع الأوركسترا السعودية" في إطار جهودها لتعزيز حضور الثقافة والفنون السعودية على الصعيد الدولي.