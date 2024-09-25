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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يزور الغربية للمشاركة في المؤتمر الوطني

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل محافظ كفر الشيخ
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وصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إلي ديوان عام محافظة الغربية، وكان في استقباله اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك للمشاركة في المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تشارك فيها محافظة كفرالشيخ، بـ18 مشروع فائز، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية وسبل التعاون والتنسيق المشترك.

وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، والدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والوفد المشارك، وقيادات محافظات كفرالشيخ، والغربية والمنوفية التنفيذية.

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اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية