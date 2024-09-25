وزير النقل اللبناني: لا توجد مشكلات لوجيستية بمطار بيروت.. وملتزمون بقوانين الطيران العالمية

أكد الدكتور علي حمية، وزير الأشغال والنقل اللبناني، أن العمل في مطار بيروت لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أن الشركات المعنية تواصل جهودها لاستمرار حركة الطيران.

وأضاف "حمية" في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن عددًا من شركات الطيران علقت رحلاتها إلا أن مطار بيروت مستمر بالعمل، موضحًا أنه لا توجد مشكلات لوجستية في مطار بيروت، والعمل يتواصل بكامل العناصر البشرية.

وتابع: "ملتزمون بجميع القوانين والقرارات التي تصدرها منظمة الطيران العالمية"، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 1000 خرق جوي بشكل سنوي بالأجواء اللبنانية لا سيما فوق مطار بيروت.

وأردف، وزير الأشغال والنقل اللبناني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد الأجواء اللبنانية منذ عشرات السنوات.