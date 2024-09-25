اللحوم بـ 280 .. الزراعة تطرح السلع الغذائية لسكان العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة

انطلقت اليوم قافلة منافذ متحركة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور شعبان عبدالسميع مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية التابعة للمركز البحوث الزراعية، أن القافلة محملة بكل السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها البيت المصري وبأسعار مناسبة، للمساهمة ضمن خطة الدولة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، بالإضافة إلى توفير السلع الاساسية لسكان العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن ناحيتها أعلنت المهندسة منال إبراهيم مسئول المنافذ عن أسعار المنتجات الغذائية في القافلة المتحركة بالأحياء السكنية في العاصمة الإدارية حيث يباع بيض المائدة بـ 150 جنيها، واللحوم بـ 280، وزيت الزيتون بـ 180 جنيها للتر، وعسل النحل من 60 الي 120 للكيلو، والعسل الأسود بـ 45 للكيلو، والمربي بـ 60 جنيها، وزيت الطعام لتر بـ50 جنيها، والسمن الجاموسي 150 جنيها،

والسمن البقري 140، والمكرونة الكيس 9جنيهات.

ومن جانبه أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كافة إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأشار "الفولى" إلى أن الهيئة ستواصل العمل على ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، بجميع منافذها الثابتة والمتحركة،

وتواصل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي طرح السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة

على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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