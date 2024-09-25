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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بمناسبة العام الدراسي الجديد.. وزارة الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى مدارسهم

وزارة الداخلية تصطحب
وزارة الداخلية تصطحب أبناء الشهداء
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تخليدًا لذكرى الشهداء التى ستظل سيرتهم العطرة فى ذاكرة الوطن وتبقى تضحياتهم وبطولاتهم موضع فخر واعتزاز على مر التاريخ  حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء فى مختلف المناسبات، وتزامنًا مع العام الدراسى الجديد  قامت وزارة الداخلية بإيفاد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لإصطحاب أبناء الشهداء إلى المدارس بمناسبة العام الدراسى الجديد، تأكيدًا على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة والتي ستظل دومًا وسامًا على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون بهم كأروع مثال فى التضحية والفداء.
 

وقد أعرب أبناء الشهداء عن فخرهم وإعتزازهم بحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف المناسبات عرفانًا بالدور الوطنى الذى قام به آباؤهم وذووهم الذين إستشهدوا دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن. 
 
ومن جانبهم أعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.

 

الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى مدارسهم وزارة الداخلية بإيفاد عدد