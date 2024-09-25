محافظ الوادي الجديد يتفقد مستشفى الخارجة التخصصي لمتابعة سير العمل|صور

أجرى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمستشفى الخارجة التخصصي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته التفقدية المفاجئة للمنشآت الخدمية بالمحافظة، رافق المحافظ خلال الزيارة جهاد متولي، رئيس مركز مدينة الخارجة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ العيادات الخارجية ومكتب العلاقات العامة المخصص لاستقبال الشكاوى، موجهًا بضرورة التزام الأطباء بمواعيد وجودهم في العيادات، مشددًا على أهمية استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

كما وجه المحافظ بسرعة فحص الشكاوى والتعامل معها بجدية، وذلك بهدف تيسير الأمور على المرضى المترددين على المستشفى وضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة بشكل عاجل وفعال.

تأتي هذه الزيارة في سياق حرص محافظة الوادي الجديد على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم الطبية.

جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ الوادي الجديد بمستشفى الخارجة التخصصي (1)

جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ الوادي الجديد بمستشفى الخارجة التخصصي (2)