دراما رمضان 2025.. حمادة هلال يستعد لتصوير المداح 5

يستعد صناع مسلسل "المداح 5" لبدء تصويرالعمل خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي من المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني 2025، حيث كشف الفنان حمادة هلال عن جزء جديد من المسلسل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم خالد سرحان، هبه مجدي، دنيا عبدالعزيز وعدد آخر من النجوم الشباب.

حمادة هلال يكشف حقيقة انضمام مي عز الدين لـ "المداح 5"

كشف الفنان حمادة هلال حقيقة إنضمام الفنانة مي عز الدين للمشاركة في مسلسل "المداح"قائلا: "كنت اتمنى مشاركتها طبعا وكمان هى من جمهور مسلسل المداح".

وتابع خلال أحد لقاءاته التليفزيونية: “مي دي أختي ونجمة كبيرة، ومش عارف هتزعل مني ولا لأ بس أنا أخدت منها أوراد استخدمتها في الأجزاء السابقة".

مسلسل "المداح 5"

حقق مسلسل "المداح" على مدار الأعوام السابقة نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا مع عدد كبير من نجوم الفن، مثل؛ لوسي، محمد رياض، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، صبحي خليل، مي سليم، سهر الصايغ، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

