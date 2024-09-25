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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

25 أكتوبر| من بينهم إليسا وبهاء سلطان.. نجوم حفل رباعية الموسم في الأرينا كويت

حفل رباعية
حفل رباعية
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يلتقي نجوم الغناء العربي إليسا، رامي صبري، بهاء سلطان، وأحمد سعد في حفل غنائي يحمل عنوان “رباعية الموسم” يوم 25 من أكتوبر المقبل في الأرينا كويت.

ومن المنتظر أن يقدم كل النجوم المشاركين بالحفل إليسا، رامي صبري، بهاء سلطان، وأحمد سعد مجموعة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور.

يشار إلى أن أحمد سعد أعلن في أحدث حفلاته مؤخرا خطبته الجديدة على طليقته علياء بسيوني، وأكد أنه سيقيم حفل زفاف جديدا يحضره أبناؤهما.

وتعرض أحمد سعد لسرقة مجوهراته وساعاته الثمينة مؤخرا خلال حضوره حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة الذي أقيم في إيطاليا، عقب الانتقادات التي طالته بعد ظهوره خلاله مرتديا عقدا من الألماس.

أحمد سعد وإليسا ورامي صبرى وبهاء سلطان رباعية الأرينا