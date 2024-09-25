احذر الإدمان والتنمر الإلكتروني والأخبار الكاذبة..التيك توك.منصة مفتوحة أمام الجميع للتعبير عن أنفسهم ومواهبهم ..محمد الشيخ :يؤثر سلبًا على نفسية المستخدمين..نهال ياسر : يوفر فرصة لاكتشاف المواهب

رغم مخاطر تطبيق التيك توك خاصة على الشباب والمراهقين إلا أنه بواجهته البسيطة ومحتواه القصير والمسل، حصد شعبية هائلة في وقت قياسي، ليصبح ظاهرة اجتماعية لا يمكن تجاهلها.

تأثير هذا التطبيق يتجاوز حدود الترفيه، ليصل إلى مختلف جوانب الحياة المجتمعية.

في هذا التقرير، نستعرض أهم الآثار الإيجابية والسلبية لتيك توك على المجتمع.

تيك توك، مثل أي تقنية أخرى، له جوانب إيجابية وسلبية. لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا التطبيق وتجنب آثاره السلبية، يجب على المستخدمين توخي الحذر والانتباه إلى المحتوى الذي يتعرضون له، وعلى الآباء مراقبة استخدام أطفالهم للتطبيق وتوجيههم نحو الاستخدام الإيجابي. كما يجب على منصة تيك توك بذل المزيد من الجهود لمكافحة المحتوى الضار وحماية خصوصية المستخدمين.

الآثار السلبية

من جانبه قال دكتور محمد حسين الشيخ إستشاري الطب النفسي و علاج الأدمان : ان الإدمان على تيك توك من أكبر المشاكل المرتبطة به، حيث يقضي المستخدمون ساعات طويلة في تصفح المحتوى، مما يؤثر على أدائهم الأكاديمي والمهني وعلاقاتهم الاجتماعية، والمحتوى الضار

واضاف الشيخ لـ" البوابة نيوز " : يتضمن تيك توك بعض المحتوى الضار والعنيف والمسيء، والذي قد يؤثر سلبًا على نفسية المستخدمين، خاصة الشباب والأطفال ، و الضغوط الاجتماعية التى يساهم التيك توك في خلقها على المستخدمين للظهور بمظهر مثالي، مما قد يؤدي إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب وانعدام الثقة بالنفس،

الأخبار الكاذبة:

وتابع : ينتشر على تيك توك الكثير من الأخبار الكاذبة والشائعات، مما يؤثر على الرأي العام ويؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة، و الخصوصية والأمن حيث يثير استخدام تيك توك العديد من المخاوف بشأن الخصوصية والأمن، حيث يتم جمع كمية كبيرة من البيانات عن المستخدمين.

الآثار الإيجابية

وواصل الشيخ : التعبير عن الذات والإبداع حيث يوفر تيك توك منصة مفتوحة أمام الجميع للتعبير عن أنفسهم ومواهبهم بطرق مبتكرة وممتعة، مما يساهم في تعزيز الثقة بالنفس والإبداع، و التواصل الاجتماعي ، فقد ساهم تيك توك في تقريب المسافات بين الناس وتكوين مجتمعات افتراضية مشتركة حول اهتمامات مشتركة، مما يعزز الشعور بالانتماء والوحدة،و التسويق والإعلان مؤكدا أن تيك توك اصبح منصة قوية للتسويق والإعلان، حيث يمكن للشركات الوصول إلى جمهور واسع من الشباب بشكل مباشر وفعال، التوعية بالقضايا الاجتماعية حيث يستخدم العديد من المؤثرين على تيك توك منصتهم للتوعية بالقضايا الاجتماعية المهمة، مثل البيئة وحقوق الإنسان، مما يساهم في تغيير السلوكيات والمواقف، بالاضافة الى اكتشاف المواهب الشابة في مجالات مختلفة، مثل الغناء والرقص والتمثيل، مما يفتح أمامهم فرصًا جديدة. تثرى الفن وهو القوة الناعمة للحفاظ على الهوية فى مصر .

التوصيات

ولخص التوصيات فى: التوعية الشاملة الجادة و الرقابة الأسرية فيجب على الآباء وضع قواعد واضحة لاستخدام تيك توك وتشجيع أطفالهم على ممارسة أنشطة أخرى مفيدة، و تحسين خوارزميات تيك توك فيجب على الشركة تحسين خوارزمياتها لعرض محتوى أكثر أمانًا ومفيدًا للمستخدمين ، و التعاون مع المدارس: يجب التعاون مع المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام وتيك توك بشكل خاص، إن تيك توك هو ظاهرة اجتماعية معقدة ذات آثار متعددة ومن المهم أن نتعامل مع هذا التطبيق بوعي وحذر، والاستفادة من جوانبه الإيجابية وتجنب سلبياته.

المراهقين والأطفال.

حول تأثير تيك توك على فئة عمرية معينة، مثل المراهقين أو الأطفال تقول دكتورة نهال ياسر استشارية الطب النفسى : فى دراسة متعمقة عرضت علينا مؤخرا للمناقشة فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية وصفت تطبيق تيك توك، بانه ظاهرة اجتماعية رقمية بارزة لها مخاطرها العديدة ، مشيرة الى انه ترك بصمة واضحة على سلوكيات وأفكار فئة المراهقين والأطفال .

واضافت د. نهال ياسر لـ "البوابة نيوز " إن فهم هذا التأثير يتطلب نظرة متعمقة إلى الجوانب الإيجابية والسلبية التي يقدمها هذا التطبيق لهذه الفئة العمرية الحساسة.

واردفت : الآثار الإيجابية تتجلى فى التعبير عن الذات والإبداع و التواصل الاجتماعي و التعلم والتثقيف و اكتشاف المواهب: يوفر تيك توك فرصة لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات مختلفة، مثل الغناء والرقص والتمثيل وعن الآثار السلبية فتظهر فى الإدمان و المحتوى الضار و الضغوط الاجتماعية و الخصوصية والأمن و الأخبار الكاذبة ، ان تيك توك هو أداة قوية يمكن استخدامها إيجابًا أو سلبًا. من المهم أن ندرك أن تأثير هذا التطبيق على المراهقين والأطفال يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك العمر، والبيئة الأسرية، والمحتوى الذي يتعرضون له. من خلال التوعية والرقابة الأسرية والتعاون بين مختلف الأطراف، يمكننا مساعدة المراهقين والأطفال على الاستفادة من تيك توك بطريقة آمنة ومسؤولة.

الصحة النفسية

واوضحت د. نهال ياسر ان: تطبيق تيك توك، بصفته منصة تواصل اجتماعي مرئية وشعبية بشكل كبير، خاصة بين الشباب، ترك أثراً ملحوظاً على صحتهم النفسية، هذا التأثير معقد ومتعدد الأوجه، حيث يمكن أن يكون إيجابياً وسلبياً في نفس الوقت واخطر ادوات التيك توك تأثيرا على الصحة النفسية لمستخدميه هى المقارنات الاجتماعية حيث يتعرض المستخدمون لمحتوى يصور حياة مثالية، مما قد يؤدي إلى الشعور بالنقص وعدم الرضا عن الذات، والضغوط النفسية التى قد يشعر المستخدمون بضغوط للظهور بمظهر معين أو تحقيق عدد كبير من المتابعين والإعجابات.

وتابعت : الآثار الإيجابية المحتملة تتلخص فى التعبير عن الذات والإبداع والتواصل الاجتماعي و التوعية بالقضايا الاجتماعية و التعلم والتثقيف ، اما الآثار السلبية المحتملة فهى الإدمان و التنمر الإلكتروني و الأخبار الكاذبة: ينتشر على تيك توك الكثير من الأخبار الكاذبة والشائعات، مما يؤدي إلى التوتر والقلق.

العوامل المؤثرة

واضافت د.نهال ياسر : الوقت المستغرق الذي يقضيه المستخدم على تيك توك، زاد احتمالية تأثر صحته النفسية سلبًا، و المحتوى المستهلك: نوع المحتوى الذي يتعرض له المستخدم له تأثير كبير على صحته النفسية ،و العمر: فالمراهقون والشباب أكثر عرضة للتأثر سلبًا بتيك توك بسبب تكوينهم النفسي،والخصائص الشخصية: تختلف استجابات الأفراد لتيك توك حسب شخصياتهم وظروفهم الاجتماعية.

كيفية التعامل

ولفتت الى ان : الوعي بالآثار المحتملة لتيك توك على صحتهم النفسية، والحد من الاستخدام وتجنب استخدامه قبل النوم ، و اختيار المحتوى بعناية باختيار المحتوى الإيجابي والمفيد و بناء علاقات حقيقية والحفاظ على علاقاتهم الاجتماعية الحقيقية والتفاعل مع الأشخاص المحيطين بهم وطلب المساعدة إذا كان المستخدم يشعر بضيق نفسي شديد، يجب عليه طلب المساعدة من مختص،

وأكد د. نهال ياسر أن تأثير تيك توك على الصحة النفسية قضية معقدة تتطلب مزيدًا من الدراسة والبحث و من المهم أن نكون على دراية بالآثار الإيجابية والسلبية لهذا التطبيق، وأن نتخذ الخطوات اللازمة لحماية صحتنا النفسية وعافية مجتمعنا.