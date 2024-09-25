رئيس غارب يعقد اللقاء الدوري للمواطنين ويحرص على الاستماع لمطالبهم

واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم الأربعاء، لقاءه الدورى مع المواطنين حيث حرص على الاستماع إلي المواطنين لتلبية طلباتهم وفقا للضوابط و القوانين.

واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء، 4 طلبات مقدمة من المواطنين، بحضور مديرى إدارات خدمة المواطنين والإدارة الهندسية ولجنة العشوائيات لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين.

وتنوعت الطلبات ما بين عدد طلب اصدار بيان صلاحية موقع، وطلب بشأن إضافة 10 وطلب مهلة بعقد وحدة سكنية ببلوكات الـ30 وحدة، وطلب فرصة عمل، وطلب استلام بلوك بمنطقة حى الروضة، وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة فى اسرع وقت وفقا للضوابط القوانين واللوائح المنظمه لها .

وأكد نديم، الاستمرار التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات أسبوعية لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها على أن يتم تقديم طلبات اللقاء قبل يوم الاربعاء لدراستها .

يأتي هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.