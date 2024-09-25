المركزي للنخيل ينظم ندوة إرشادية عن الأصناف الاقتصادية بالمنيا

نظم المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية فرع المنيا ندوة إرشادية للتعرف على أصناف البرحي والمجدول ذات العائد الاقتصادي الكبير.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل، وبالتنسيق مع م/ محمد عبد الرحمن محمود وكيل وزارة الزراعة بمحافظه المنيا.

وقام الدكتور مجدي نجيب رزق بفرع المعمل بالمنيا بإلقاء محاضرة عملية خلال هذة الندوة، وحضر الندوة العديد من المزارعين المهتمين بزراعة النخيل بمركز أبو قرقاص، وذلك بأحد المزارع المزروعة بصنف نخيل البلح السيوي بقرية جويد التابعة لمركز أبو قرقاص.

جاء ذلك ضمن فعاليات المحاضرات الإرشادية التي ينظمها المعمل المركزي للنخيل خلال شهر سبتمبر 2024 وبحضور الدكتورة فاطمة احمد فؤاد، بمعمل الزراعة العضوية بالمنيا، والدكتور محمد عثمان صادق، منسق معهد الإرشاد الزراعي والمهندسة بطه محمد سامح، مدير قسم الإرشاد بأبو قرقاص من خلال فرعه بالمنيا

وتناولت الندوة الآتي:

- زراعة الأصناف الاقتصادية من النخيل مثل البرحي والمجدول والتي لها عائد اقتصادي كبير.

- اتباع طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط لترشيد كمية المياه المستخدمة في الري.

- اختيار الفسائل الخالية من الإصابات الحشرية والفطرية المناسبة للزراعة تحت ظروف محافظة المنيا.

- أهمية اختيار مصدر جيد للفسائل، وذلك لتلاشي زراعة أصناف رديئة أو مصابة بالأفات والأمراض.

- كيفية فصل الفسائل وطريقة زراعتها في الأرض المستديمة، وكيفية التفرقه بين الأصناف البذرية والفسيلة.

- أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عنها و كيفيه الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية التخلص من النخيل المصاب.

- البرنامج التسميدي المطلوب للنخيل خلال هذه الفترة من العام.

- توجيه المزارعين لأهمية استخدام الأسمدة العضوية لتقليل الأسمدة الكيماوية التي يتم استخدامها وتقليل التكاليف.

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