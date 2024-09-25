خاص.. أمين عام المحامين: التحاق طالب بعمر 62 عامًا بكلية الحقوق يؤكد تطور القيد

علق أبو بكر الضوه أمين عام نقابة المحامين، على التحاق طالب بعمر 62 عاماً بكلية الحقوق جامعة اسيوط، بعد أن وصل إلى سن الكِبر، قرر تحقيق حلمه بتكملة مسيرته التعليمية؛ من أجل الالتحاق بكلية الحقوق- جامعة أسيوط؛ ليصبح أكبر طالب بكلية الحقوق- جامعة أسيوط، بعمر 62 عاما.

وقال أمين عام نقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن هذا يؤكد أن كلية الحقوق ما زالت في القمة، وبالأخص "حقوق أسيوط"، التي تعد من الكليات التي تخرج فيها قامات قانونية كبرى، وتقلد أبناؤها أكبر المناصب.

وأوضح "الضوه"، انه بعد التطور الذي حدث في نقابة المحامين من وضع ضوابط جديدة للقيد بها وهذا يؤكد انتظام سير ربط آليات القيد الجديدة الذي وضعها مجلس نقابة المحامين.

ويذكر ان الطالب حسن محمود محمد عبد المولى؛ من محافظة سوهاج، حصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام بمجموع 78,6%، قسم علمي علوم، بعد انقطاع سنوات طويلة عن التعليم.

وبعد أن وصل إلى سن الكِبر، قرر تحقيق حلمه بتكملة مسيرته التعليمية؛ من أجل الالتحاق بكلية الحقوق- جامعة أسيوط؛ ليصبح أكبر طالب بكلية الحقوق- جامعة أسيوط، بعمر 62 عاماً.