"التعامل اللائق مع رواد المساجد وضيوف الرحمن" ندوة بأوقاف بني سويف

نفذت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الأربعاء، دورة التعامل اللائق مع رواد المساجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد، يأتي ذلك في إطار إنطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" بداية جديدة لبناء الإنسان " بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف .

جاء ذلك بحضور الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة بالمديرية وجمع من القيادات الدعوية بالمديرية .

وحرص الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإنطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ووجه فضيلته الشكر للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على حسن رعايته وعنايته ببيوت الله عز وجل والاهتمام بجميع العاملين بالوزارة لا سيما العاملين بالمساجد الذين يقومون على تهيئتها للمصلين من كل مكان والتأكيد على أهميتهم نحو الحفاظ على عمارة بيوت الله عز وجل.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أثناء كلمته، أهمية عمل عمال بيوت الله ( عز وجل) الذين أوكل الله سبحانه إليهم أشرف الوظائف من حيث تطهير وصيانة ونظافة بيوت الله تعالى وتهيئتها للمصلين، مؤكداََ أنها من الوظائف الشريفة التي كلف الله عز وجل بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام .

وأوضج أن عمال المساجد أمناء عليها، والواجب عليهم إكرام ضيوف الرحمن عز وجل ومعاملتهم المعاملة اللائقة، وضرورة الإلتزم والإنضباط الإداري لعمال بيوت الله عز وجل وينبغي أن يصاحبه في نفس الوقت السمت الحسن وثقافة الإبتسامة والمعاملة الطيبة الكريمة مع رواد المساجد .

وركز خضر خلال الندوة على أن العمل الراقي يتلخص في ( التقدير - الإحترام - الإتقان - الصدق) وهذا ما ينبغي أن يكون عليه عمال بيوت الله عز وجل في أداء مهمتهم ورسالتهم وهي خدمة ضيوف الرحمن وعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى ،موجها عمال المساجد إلى حسن تقدير أحوال رواد المساجد ومعرفة طباعهم حتى يتمكن من حسن التعامل معهم .

وأضاف أن القيم والآداب والأخلاق التي يتعامل بها عمال المساجد مع روادها تنعكس على العبادة فتملأها روحانية وسكينة وطمأنينة، مشيراََ إلى أن خدمة ضيوف بيوت الله عز وجل وعمّارها تدل على الشهامة في الطبع والنبل في المعاملة والبر في الطاعة، مؤكدا ضرورة الإلتزام بالهيئة الحسنة ظاهراََ (في الثياب) وباطنا (من حيث السكينة والحكمة) لأن ذلك يساعد على الحفاظ على قدسية بيوت الله عز وجل

وعمل فضيلته على تأكيد قيم الرفق بالناس وتجنب المشقة عليهم، وقد اختتم رئيس القطاع الديني كلمته بتقديم الشكر لمديرية أوقاف بني سويف ولجميع للحضور وبلغهم فضيلته ترحاب الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، خاتماََ كلمته بالدعاء لمصرنا الحبيبة أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء، وأن يوفق الله الدكتور الوزير أسامة الأزهري وزيرالأوقاف لما فيه خير البلاد والعباد.

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