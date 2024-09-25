مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في القليوبية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران جراء وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، بطريق خط 13 بطوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بنها العام.

تلقى المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق خط 13 دائرة المركز ووجود جثتين ومصابين.

تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، على الفور انتقل المقدم هاني حجازي، رئيس وحدة مرور طوخ وبالمعاينة والفحص تبين تصادم دراجتين على طريق خط 13 دائرة مركز طوخ بسبب السرعة ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخرين.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى وإزالة آثار الحادث لإعادة فتح الطريق أمام المارة والسيارات وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.