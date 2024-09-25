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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"العزاوي": البيان العراقي المصري الأردني كاشف لمخاطر انزلاق المنطقة لحرب شاملة.

البوابة نيوز
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قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية ان البيان المشترك العراقي المصري الأردني واضح لانهاء الأزمة في المنطقة وهو يدل على حصر قيادات البلدان الثلاث على عدم جر المنطقة الى مستوى جديد من الصراع الذي سيشغل المنطقة كلها 

واضاف العزاوي خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة روسيا اليوم: ان هناك حرص واضح من السيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تنسيق المواقف مع مصر والأردن لانهاء الحرب الدائرة في جنوب لبنان، وان الحكومة العراقية حريصة على مواصلة العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ووقف نزيف الدم في لبنان وغزة والعراق عبر عن حرصه الشديد على دعم جهود الأشقاء في مصر والأردن على وقف التصعيد الاسرائيلي ومساعدة لبنان والأشقاء في فلسطين، وعملت حكومة السوداني على توفير الدعم اللازم للشعب اللبناني وارسال المساعدات الانسانية للبنان.

وبين العزاوي ان البيان الذي اصدره وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والذي حملوا فيه إسرائيل مسؤولية التدهور الخطير، لاستشعار قيادات تلك الدول خطر توسيع دائرة الصراع وهو امر لا يخدم مصالح شعوب منطقتنا العربية ولا الاستقرار الذي تعمل عليه تلك الدول بما يخدم الازدهار والاستقرار الذي يجيب ان تنعم به المنطقة، وأن إسرائيل بحربها في لبنان تسعى لإشعال حرب شاملة في المنطقة، وهذا يعني ان هناك خطر كبير على مستقبل المنطقة والعالم.