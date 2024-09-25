أبو ليمون والقاصد يتفقدان جامعة المنوفية الأهلية للاطمئنان على انتظام الدراسة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا لمتابعة انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 / 2025، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بنطاق المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية، الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ووحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وتفقد محافظ المنوفية ورئيس الجامعة عددا من قاعات التدريس بمختلف التخصصات والبرامج الدراسية ومراحل الكشف الطبي للطلاب الجدد وحضور فعاليات اليوم التعريفي لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية للجامعة لتعريف الطلاب الجدد بالكلية ونظام الدراسة بها، والتقوا بعدد من الطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية مقدمين التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد ، مؤكدين على أن مصلحة الطلاب دائما نصب أعيننا والسعي جاهدين لتوفير بيئة تعليمية متكاملة بما يسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية وتأهيل الخريجين للمنافسة بأسواق العمل وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشاد محافظ المنوفية بمستوى الاستعدادات والتجهيزات بالجامعة الأهلية ومساهمتها في تخريج أجيال قادرة على التأهل لسوق العمل وتولي وظائف مستقبلية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وأنها أحد المشروعات القومية ذات الأولوية الهامة وصرح تعليمى جديد يضاف إلى منظومة التعليم الجامعى بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقًا من دورها التعليمى ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريك فاعل في خطط التنمية بالمحافظة كونها صرحا عريقا من صروح التعليم بأرض الدلتا.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لزيارة محافظ المنوفية لجامعة المنوفية الأهلية وحرصه على التعاون الدائم والمثمر ومد يد العون في مختلف الأصعدة، مؤكدًا على أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تساعد الطلاب على التفوق والنجاح وتحقيق الانضباط خاصة وأنها تضم برامج متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل، تهدف إلى التطور المعاصر في برامج التعليم التكنولوجي على المستوى الدولي لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع لصناعة مستقبل أفضل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية.

يذكر أن جامعة المنوفية الأهلية تضم 10 كليات تشمل 17 برنامجا متميزا وهي: (كلية الطب والجراحة، كلية طب الفم وجراحة الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الصيدلة الإكلينيكية برنامج فارم دي، كلية الطب البيطري، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بها 4 برامج" تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الرعاية التنفسية، تكنولوجيا تركيبات الأسنان، كلية التمريض وتضم (3) مسارات "مسار الرعاية التمريضية الطارئة، مسار توليد القبالة، مسار توليد حديثي الولادة"، كلية الهندسة تضم برامج " تخطيط وتشييد المدن الذكية، هندسة المواد وإدارة التصنيع، هندسة الحاسوب ويشمل (3) مسارات "الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي تضم برامج: إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، ذكاء الآلة، علوم البيانات، وكلية العلوم الأساسية برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية.

IMG-20240925-WA0074

IMG-20240925-WA0075

IMG-20240925-WA0072

IMG-20240925-WA0068

IMG-20240925-WA0073

IMG-20240925-WA0070

IMG-20240925-WA0069