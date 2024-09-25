الأمن يضبط 369 قطعة أثرية في اسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (مزارع، له معلومات جنائية ) بحيازة قطع أثرية بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر داخل المنزل على حفرة والأدوات المستخدمة فى الحفر و369 قطعة أثرية، وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار.

بإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى أثار المنطقة تبين أن جميع القطع المضبوطة "أثرية" وتعود للعصور المصرية القديمة واليونانية والإسلامية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.