ads
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: تطوير شامل لملعب استاد المنصورة لاستضافة مباريات الدوري الممتاز

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ملعب استاد المنصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بملعب استاد المنصورة الرياضي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولي، والتي تشمل تطوير أرضية الملعب من تغيير شبكات صرف المياه وزراعة النجيل الطبيعي.
ووجه  "مرزوق " الشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الأولي للبدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية ودخول الملعب الي الخدمة.
وأوضح المحافظ، أن تطوير استاد المنصورة الرياضي يتم علي مرحلتين بلغت تكلفة المرحلة الأولي 20 مليون جنيه وسيتم البدء في المرحلة الثانية فور الانتهاء من المرحلة الأولي.
 وصرح مرزوق، بأنه سيتم إقامة كافة المباريات الرسمية فقط علي أرض ملعب استاد المنصورة حتي يتم الحفاظ عليه ولن يستخدم لأي أغراض أخرى.
وأشار المحافظ، إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل عودة استاد المنصورة إلي العصر الذهبي لاستضافة كافة المباريات الرسمية في الدوري الممتاز.

txt

محافظ الدقهلية يتفقد ملعب استاد المنصورة الرئيسي لكرة القدم قبل تطويره

WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.13 AM
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.13 AM
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.13 AM (3)
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.13 AM (3)
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.13 AM (2)
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.13 AM (2)
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.14 AM
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.14 AM
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.12 AM
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.12 AM
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.12 AM (2)
WhatsApp Image 2024-09-25 at 11.31.12 AM (2)
استاد المنصورة الدوري الممتاز الدقهلية الدقهلية اليوم ستاد المنصورة الرياضي ستاد المنصورة مباريات الدوري الممتاز مباريات الدوري محافظ الدقهلية وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة