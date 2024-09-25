محافظ الدقهلية: تطوير شامل لملعب استاد المنصورة لاستضافة مباريات الدوري الممتاز

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بملعب استاد المنصورة الرياضي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولي، والتي تشمل تطوير أرضية الملعب من تغيير شبكات صرف المياه وزراعة النجيل الطبيعي.

ووجه "مرزوق " الشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الأولي للبدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية ودخول الملعب الي الخدمة.

وأوضح المحافظ، أن تطوير استاد المنصورة الرياضي يتم علي مرحلتين بلغت تكلفة المرحلة الأولي 20 مليون جنيه وسيتم البدء في المرحلة الثانية فور الانتهاء من المرحلة الأولي.

وصرح مرزوق، بأنه سيتم إقامة كافة المباريات الرسمية فقط علي أرض ملعب استاد المنصورة حتي يتم الحفاظ عليه ولن يستخدم لأي أغراض أخرى.

وأشار المحافظ، إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل عودة استاد المنصورة إلي العصر الذهبي لاستضافة كافة المباريات الرسمية في الدوري الممتاز.

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