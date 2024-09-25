رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو للحفاظ على روح مؤتمر الأطراف COP28

وجهت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية شكرها إلى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، داعية إلى الحفاظ على روح مؤتمر الأطراف COP28، الذي خلص إلى "اتفاق الإمارات"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

جاء ذلك بعد لقاءها رئيس مؤتمر COP28، على هامش قمة الطاقة المتجددة التي انطلقت في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المسؤولة الأوروبية على حسابها على منصة "إكس": "مرة أخرى، شكرت الدكتور سلطان الجابر على استضافة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادته نحو تحقيق إنجازات كبيرة"، مضيفةً "دعونا نحافظ على روح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين".

وتعد قمة الطاقة المتجددة، أول قمة رفيعة المستوى لتعزيز جهود زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.