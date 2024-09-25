الزراعة: جمع وتدوير 426 ألف طن من قش الأرز في 6 محافظات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، الانتهاء من جمع وتدوير أكثر من 426 ألف طن من قش الأرز، في 6 محافظات حتى الآن، للكميات التي تم حصادها من المحصول.

وتلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حول موقف منظومة تجميع وتدوير قش الأرز، بالمحافظات، والتي تتم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، للحد من السحابة السوداء، وتلوث البيئة.

وقال عزوز، إن إجمالي المساحة التي تم حصادها من محصول الأرز حتى الآن، بلغت حوالي 369 ألفا و 952 فدانا، بنسبة تجاوزت 33%، من إجمالي المساحات المنزرعة من محصول الأرز، وهي المساحات التي تم حصادها حتى الآن في محافظات: البحيرة، الغربية، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن إجمالي المساحات التي تم حصادها، بمحافظة الغربية بلغت 7760 فدانا، بينما بلغت في محافظة البحيرة نحو 25300 فدان، وفي محافظة الشرقية 65657 فدانا، فضلًا عن 92210 فدادين بمحافظة الدقهلية، و178915 فدانا بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف أنه تم تنفيذ 1002 ندوة ارشادية لتوعية المزارعين، بأهمية تدوير قش الأرز والفوائد البيئة، والعوائد الاقتصادية منه، من بينها 38 ندوة بمحافظة القليوبية، 62 ندوة بمحافظة الغربية، 98 ندوة بمحافظة البحيرة، 542 ندوة بمحافظة الشرقية، فضلًا عن 193 بمحافظة الدقهلية، و 96 ندوة بمحافظة كفر الشيخ.

وتابع عزوز، أن اجمالى ما تم كبسه بلغ حاليًا حوالي 426776 طنا بينها: 184525 طنا بمحافظة الدقهلية، والتي تأتي في المركز الأول، يليها محافظة كفر الشيخ بإجمالي 152680 طنا، ثم محافظة الشرقية، بإجمالي 53950 طنا، ومحافظة البحيرة بإجمالي 29116طنا، ثم محافظة الغربية بإجمالي 6505 أطنان.

وأضاف، أن اجمالى ما تم فرمه حتى الآن حوالي 158886.5 طن من بينها: 1985 طنا بمحافظة الغربية، 10600.5 طن بمحافظة البحيرة، 23135 طنا بمحافظة الشرقية، 71650 طنا بمحافظة الدقهلية، 51516 طنا بمحافظة كفر الشيخ، بينما بلغ إجمالى ما تم تشوينة 240452 طن من بينها: 4920 طن بمحافظة الغربية، 10874 طن بمحافظة البحيرة، 30827 طنا بمحافظة الشرقية، 40385 طنا بمحافظة الدقهلية، 153446 طنا بمحافظة كفر الشيخ، موضحًا أنه تم عمل كومات أسمدة عضوية ناتجة عن إعادة تدوير قش الأرز، بلغت حتى الآن حوالي 900 طن.

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