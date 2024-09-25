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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وفد من "كاف" يزور فندق إقامة الزمالك لبحث الترتيبات الخاصة بالسوبر الأفريقى

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
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أجرى وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، زيارة لفندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وعقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي "كاف" جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، وعمرو أبو المدير الإداري، تم خلالها الحديث عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي المُقبلة أمام الأهلي.
و تم التأكيد خلال الجلسة صباح اليوم على بعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء، قبل عقد الاجتماع الفني للمباراة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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