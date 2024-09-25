الزراعة تضبط 76 طن بطاطس غير صالحة للاستخدام الآدمي

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بالتنسيق مع الإدارة العامة المباحث التموين، حملات مكثفة على ثلاجات البطاطس، لضبط أي كميات مخزنة، والتوجيه بطرحها في الأسواق.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، للوقوف على أي كميات مخزنة، والثلاجات التي تمتنع عن طرح البطاطس في الأسواق، ومحاربة غلاء الأسعار، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار عطا إلى أنه تم التفتيش على عدد من الثلاجات بمحافظات: الدقهلية، البحيرة، الشرقية والغربية، وضبط كميات كبيرة من محصول البطاطس، فضلًا عن ضبط 76 طن من البطاطس غير صالحة للاستخدام الآدمي، مخزنة بإحدى الثلاجات بمدينة العاشر من رمضان بسب طول فترة التخزين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى أنه تم التحفظ على كافة الكميات غير الصالحة للاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة مالكة الثلاجة، كما تم التوجيه بسرعة ضخ الكميات الصالحة غير المتحفظ عليها بالأسواق بأسعار مناسبة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف، أنه تم توقيع أصحاب الثلاجات على إقرارات بإخلاء الثلاجات من كميات البطاطس الطازجة، وطرحها للبيع للمواطنين، وذلك بحد أقصى أسبوعين من تاريخه، بحيث سيتم المتابعة والمرور الدوري للتأكد من ذلك.

وأشار إلى أنه تم بالفعل متابعة عمليات إخلاء الثلاجات، وطرح المحصول بالاسواق المركزية في المحافظات، لبيعها للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على الثلاجات، وضبط أي كميات مخزنة بغرض رفع أسعارها.