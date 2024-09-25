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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الجمعة.. رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي محاضرة بإبروشية الكنيسة الأسقفية

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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تستعد إبروشية الكنيسة الأسقفية بالتعاون مع كلية اللاهوت الأسقفية لاستضافة حوار فكري حول قضية ملحة تشغل بال الكثيرين، وهي "علاقة الدين بالدولة في المجتمع العربي"، حيث يقدم الدكتور القس أندرية ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، رؤى عميقة حول هذا الموضوع لقساوسة الكنيسة وطلاب الماجستير بالكلية، ومن المقرر أن يشارك بالحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

ومن المقرر أن تكون المحاضرة يوم الجمعة المقبلة الموافق 27 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساءًا، وذلك بمقر الإبروشية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

الجدير بالذكر أن رؤية إبروشية الكنيسة الأسقفية هي "كنيسة حية لمجتمع أفضل"، وتعمل على أن تكون الكنيسة نامية وخاضعة لكلمة الله والتعليم المستقيم، كما تلتزم بتعليم وتدريب القادة العلمانيين، والمرشحين للرسامة، والمرتسمين بالفعل من إقليم الإسكندرية، وذلك من خلال كلية اللاهوت الأسقفية، وكذلك الذين يخدمون الله بطرق متنوعة في مجتمعاتهم، وتشكيلهم لاهوتيًا بكلمة الله.

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