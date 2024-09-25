عزام يستعرض مشروع تحديث خرائط الزمام الزراعي في البحيرة|صور

استعرض الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، تحديث خرائط الزمام الزراعي في المحافظة، في إطار التعاون المثمر بين مديرية الزراعة وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل المدعوم من GIZ، حيث تم تجهيز الخرائط اللازمة للمرحلة الثانية من نشاط تحديث الزمام الزراعي المنزرع الفعلي. تحت قيادة دكتورة مها خلاف ومهندس محمد علي.

وقال وكيل الوزارة، في بيان له إنه تم التركيز على تحديد الطلب على المياه وتحديث زمامات الجمعيات الزراعية في مراكز (دمنهور وإيتاي البارود والرحمانية وشبراخيت وكوم حمادة)، تم في هذه المرحلة تحديث الترع والمساقي في تلك المراكز، بالإضافة إلى تركيب محصول دقيق باستخدام تقنيات متقدمة مثل برنامج جوجل أيرث و QGIS بالإضافة إلى أجهزة GPS.

وأشار وكيل الوزارة، إلي ضرورة توفير جميع المتطلبات لهذه المشروعات الحيوية التي تعود بالفائدة على المواطنين، مع التركيز على التعاون المثمر مع الحكومة الألمانية، من أجل تحقيق أهداف استراتيجية لوزارة الزراعة، منها رفع استفادة مياه الري وتوفير وترشيد الاستهلاك.