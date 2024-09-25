بالفيديو.. مدير منصة "أي صاغة" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات، إن سعر جرام الذهب بالأمس بعدما تم إغلاق سوق التداول وصل سعره إلى 3615 جنيهًا للجرام، مشيرًا إلى أن هذا السعر هو الأعلى للذهب منذ فبراير الماضي.

وأضاف "إمبابي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع في أسعار الذهب سببه أن السوق العالمي لم يتوقف عن تحقيق قمم تاريخية لم تحدث قبل ذلك، موضحًا أن هناك عاملين أساسيين تسببا في ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، وهما تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار، ما دفع المستثمرين للبحث عن شيء يدر دخلا أكبر، حيث توجهوا نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وتابع، أن السبب الآخر هو أننا حاليًا في شبه حرب عالمية وأن هناك أكثر من دولة طرف في الحرب والمستثمرون يلجأون للمحافظة على أموالهم في الاستثمار في الذهب، موضحًا أن ذلك ساهم في تحقيق الذهب لقمم تاريخية في الأسواق العالمية، حيث وصلت الأوقية إلى 2670 دولارًا، للوقية وهو مستوى غير مسبوق.

ونصح المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات، المدخرين بعدم التسرع في البيع إذا كانوا يشترون الذهب بهدف الادخار، وأن يحتفظوا بما لديهم دون القلق من تقلبات السوق، أما إذا كانوا يستثمرون في الذهب للمضاربة، فيمكنهم جني الأرباح الآن من خلال البيع والاستفادة من الارتفاع الكبير في الأسعار، على أن ينتظروا هبوط الأسعار مرة أخرى لإعادة الشراء والاستثمار.

وأردف، أن المضاربة في الذهب تتطلب دراسة متأنية للسوق، لأن أي قرار يجب أن يكون بناءً على تحليل دقيق للأوضاع الاقتصادية والأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية متابعة حركة الذهب باستمرار عبر تطبيقات التداول والمنصات الإلكترونية لمعرفة التغيرات اللحظية في الأسعار.