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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انطلاق مؤتمر الإعلان عن فعاليات اليوم العالمي للقلب بالعاصمة الإدارية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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احتفلت الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وذلك تحت رعاية وزارتي الصحة، والشباب والرياضة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأقيمت الاحتفالية في مقر شركة العاصمة الإدارية بالحي الحكومي، كجزء من برنامج الجمعية التوعوي "سبورتيفيا"، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأمراض القلب وأهمية الحفاظ على صحة القلب.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الصحة والرياضة منها الدكتور أحمد أشرف عيسى رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب، والدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابقة، وعدد من الشخصيات العربية والإفريقية.

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