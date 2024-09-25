وكيل صحة دمياط يعلن عودة الخدمات الطبية لمستشفى رأس البر

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة فى دمياط، عودة جميع الخدمات بمستشفى رأس البر المركزي خلال الأشهر القادمة، ضمن اجراءات الإسراع بإنهاء المشروعات الجارى تنفيذها بالهيئات التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط .

أجري الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم زيارة ميدانية لمتابعة اعمال التطوير بمستشفى رأس البر المركزى رافقه فيها الدكتور احمد خليل وكيل مديرية الصحة و الدكتور محمد الجيوشى مدير ادارة التخطيط و الدكتور احمد عريف مدير المستشفى .

حيث تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط المرحلة التى تم إنجازها من إعمال التطوير بالمستشفى وتم مناقشة المعوقات التى تعوق الانتهاء من أعمال التطوير، بالإضافة الي ذلك أكد الدكتور عريف بسرعة إرسال حصر كامل باحتياجات المستشفى من الأجهزة والتجهيزات للاستعداد لافتتاحها فى الاشهر المقبلة.

بالاضافة الي ذلك تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط استمرار العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى و استمرار تقديم الخدمات الصحية، كما تابع اعمال مكتب الصحة و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

جولات ميدانية على فصول التمريض

تحركت لجنة مكبرة بقيادة وكيل مديرية الصحة في دمياط للمرور على بوحدات ادارة كفر سعد الصحية لمتابعة المدارس بنطاق كفر سعد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، بناء علي توجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية الحكومية و الخاصة .

وقامت اليوم الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة بقيادة لجنة مكبرة مكونة من إدارات الشئون الوقائية (الأمراض المعدية و التطعيمات و الترصد و صحة البيئة و مراقبة الأغذية) وإدارات مكافحة الأمراض المتوطنة وادارات الرعاية الأساسية ومكافحة العدوى والجودة بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والرعاية الاساسية والصيدلة والامومة والطفولة والتمريض.