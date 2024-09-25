محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة في الزقازيق

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع يسري راشد رئيس حي أول أعمال رصف وتجميل الشوارع الداخلية المتفرعة من شارع فاروق ومنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق باستخدام بلاط الإنترلوك بإجمالي مساحة 15 ألف متر مسطح وبتكلفة 8 ملايين جنيه، والتي تأتي تنفيذاً لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها على 3 أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

كلف المحافظ رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال لإتاحة الفرصة أمام الشركة لإنهاء أعمالها طبقاً للجدول الزمني المحدد ، مؤكداً أهمية تطوير الشوارع الجانبية والمناطق العشوائية والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية بها لإعادة الوجه الجمالي و الحضاري لها .

ومن جانبه أوضح يسري راشد رئيس حي أول أنه جاري تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارعي النائب والشهيد قنصوه المتفرعان من شارع فاروق بمدينة الزقازيق ، وذلك بعد أن تم إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لقاطنيها.

أضاف رئيس حي أول أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط على مساحة مسطحة 12 ألف متر مسطح من إجمالي 15 ألف متر مسطح ، وجاري إستكمال باقي الأعمال بشوارع منطقة الحسينية ، مشيراً إلى أنه تم مراعاة رفع بيارات الصرف وعمل غرف تصريف مياه الأمطار قبل البدء في أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع حفاظا على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.