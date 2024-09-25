ضبط أسمنت وحديد ومواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة من الرقابة التجارية برئاسة أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية، للمرور على المحال التجارية والمنشآت العامة، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٣٥٨٨ جنح القرين لضبط سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 715 شيكارة أسمنت منتهي الصلاحية، والمحضر رقم ٣٥٨٧ جنح القرين لضبط ٨٧٦ شيكارة أسمنت مجهول المصدر و٣ أطنان حديد مجهول المصدر.

كما تم تحرير المحضر رقم ٣٥٨٦ جنح القرين لضبط طن أسمنت مجهول المصدر، والمحضر رقم ٣٥٨٥ جنح القرين لضبط ٢٠ لتر بنزين لغير الغرض المخصص لإستخدامه/ والمحضر رقم ٣٥٨٠ جنح القرين لضبط سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٥٠ كجم سكر و٦٦ كجم سمن و ٥٤.٦ كيلو زيت طعام .

كما تم تحرير المحضر رقم ٣٥٨٤ جنح القرين مجهول المصدر وتم التحفظ علي ١٠ شكائر دقيق فاخر و ١٠ شكائر نخالة وزوائد، والمحضر رقم ٣٥٨٣ جنح القرين مجهول المصدر لضبط ٢٠بستلة بويات جملة وزن ٣٦٠ كجم المحضر رقم ٣٥٨١ جنح القرين مجهول المصدر لضبط ٨٠٠ كجم سكر، كما تم تحرير المحضر رقم ٣٥٨٢ جنح القرين مجهول المصدر لضبط ١٠ كرتونة أكواب بلاستيك بإجمالي عشرة آلاف كوب.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.