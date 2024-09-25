السجن 3 سنوات لمتهم بقضية خلية بولاق الدكرور

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بـ بولاق الدكرور.

يصدر القرار برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم طالب بأنه في تاريخ سابق على 2023/12/17 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد.

هذا بالإضافة إلى القاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.