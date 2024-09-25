محافظ المنوفية يتفقد محطة رفع صرف طوخ طنبشا ببركة السبع|صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مشروع صرف صحي طوخ طنبشا (الرئيسية) بمركز ومدينة بركة السبع بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات (ايجيكو)، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة، لمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات.

رافق المحافظ كل من الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، المهندس شاكر محمد شاكر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، المهندس علاء البنا، رئيس قطاع شركة ايجيكو.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن الموقف الحالي ونسب التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول إجمالى 14 كم وخط طرد بطول إجمالى 5.5 لخدمة 19 ألف نسمة، وتم الإنتهاء من تنفيذ الاعمال المدنية بنسبة 97% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 97% وشبكات الانحدار بنسبة 99% ، فضلًا عن الإنتهاء من خط الطرد بنسبة 100% وتجارب التشغيل وضخ المياه حتى محطة المعالجة، مؤكدًا أنه سيتم تسليم وتشغيل المحطة في مطلع الشهر القادم، ومن المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة في منتصف نوفمبر القادم.

وأكد محافظ المنوفية على أنه يولي اهتماما كبيرًا بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، منوهًا على استمرار زياراته الميدانية لكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفي.

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