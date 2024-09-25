قضت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم الإعدام والمؤبد والسجن 5 و10 سنوات للمتهمين في قضية خلية المرج الإرهابية بالقضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية".

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.