بالأسماء|مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي

لقي أحد الأشخاص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة.

انقلاب سيارة ميكروباص

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلى الطريق الأوسطي بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة "عبدالفتاح عاشور محمود"، 25 سنة، فيما أصيب كلا من: "محمد عبد الناصر السعدي" 31 سنة، "محمود أحمد خميس" 24 سنة، "أحمد سيد علي" 23 سنة، "جهاد محمد محمود" 20 سنة، تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.