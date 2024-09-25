ads
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالأسماء|مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي أحد الأشخاص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة.

انقلاب سيارة ميكروباص 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلى الطريق الأوسطي بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة "عبدالفتاح عاشور محمود"، 25 سنة، فيما أصيب كلا من: "محمد عبد الناصر السعدي" 31 سنة، "محمود أحمد خميس" 24 سنة، "أحمد سيد علي" 23 سنة، "جهاد محمد محمود" 20 سنة، تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

5 أشخاص أجهزة الأمن اختلت عجلة القيادة إصابة 5 أشخاص أعلي الطريق الاوسطي أعلي الطريق الاوسطي الطريق الاوسطى انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب سيارة انحراف الطاره حادث إنقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مصرع وإصابة 5 أشخاص