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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وكيل أول مجلس النواب يشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
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شارك المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في مقر جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي برلمانات الدول العربية. 
وناقش الاجتماع الحرب الإسرائيلية على غزة وسبل وقفها بالإضافة إلى تبني مشروع بند طارئ بإسم المجموعة البرلمانية العربية لتقديمه إلى الجمعية الـ١٤٩ للاتحاد البرلماني الدولي القادمة، إلى جانب سبل تفعيل العمل البرلماني العربي المُشترك.

مجلس النواب أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي مقر جامعة الدول العربية