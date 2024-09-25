مجلس جامعة بنها يكرم محافظ دمياط

كرم مجلس جامعة بنها الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، خلال جلسته المُنعقدة اليوم ، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة خلال فترة عمادته لكلية الهندسة بشبرا .

وفى هذا السياق، أعرب الدكتور أيمن الشهابى عن سعادته بهذا التكريم من جامعة بنها، التى قضى بها سنوات طويلة طالباً واستاذًا، مؤكدًا تقديره البالغ للجامعة ولكلية هندسة بشبرا وجميع اساتذتها وعلمائها.

وأكد محافظ دمياط، حرصه الدائم على التواصل مع الجامعة والجامعات المصرية، حيث لفت إلى أنها بيوت الخبرة التى تساهم فى دعم إتخاذ القرار الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة بنها، أن الدكتور أيمن الشهابى من الشخصيات البارزة التى لديها بصمات قوية فى الجامعة وكلية الهندسة، حيث حقق الكثير من النجاحات على كافة المستويات، مؤكدا كذلك أنه قد قدم دعماً كبيرًا للكلية والطلاب طوال فترة عمادته، كما أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي وأعضاء مجلس الجامعة عن خالص أمنياتهم لمحافظ دمياط بدوام التوفيق والسداد.

وحصل الدكتور أيمن الشهابي على درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها وواصل دراسته ليحصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية .

المسيرة الأكاديمية

عمل كأستاذ في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا، حيث ساهم في تدريس وتدريب أجيال من المهندسين و له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية ومحلية مرموقة، وتتركز اهتماماته البحثية في تصميم المنشآت الخرسانية وإدارة المشاريع الهندسية.

كما شغل منصب رئيس قسم الهندسة المدنية قبل تعيينه عميدًا، شغل منصب رئيس قسم الهندسة المدنية، حيث أظهر مهاراته القيادية والإدارية، كما شغل منصب عميد كلية الهندسة بشبرا وبصفته عميدًا، قاد الدكتور أيمن الشهابي جهود تطوير الكلية، بما في ذلك تحديث المناهج الدراسية، تعزيز البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية للكلية.