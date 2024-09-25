«القاهرة الإخبارية»: أعداد النازحين من الجنوب اللبناني تقدر بـ30 ألف مواطن

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل سلسلة الغارات الجوية العنيفة على مختلف المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى أنَّ الاستهدافات الإسرائيلية لم تقتصر على القرى الحدودية فقط، بل استهدفت قرى العمق اللبناني كذلك.

وأضاف «سنجاب» خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية» أنَّ صاروخا لبنانيا انطلق من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى أن حزب الله أعلن في الأمس أنه سيستخدم صواريخ جديدة.

وأوضح أنَّ هناك أعدادا كبيرة نزحت من الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أنَّ الإحصاءات الأولية أفادت بأنّ هناك 30 ألف مواطن نزحوا خلال الساعات الأخيرة من جنوب لبنان نتيجة للهجمات الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال على تلك المنطقة.

وأشار إلى أنَّه تمّ فتح الكثير من المدارس لتكون ملاجئ للنازحين، متابعا أن عدد هذه المدارس يقدر بـ150 مدرسة تتواجد في مناطق متفرقة يتركز معظمها في العاصمة اللبنانية بيروت وجبل لبنان.

وتابع أنَّ مدارس محافظة بيروت وحدها استقبلت نحو 10 آلاف نازح، نتيجة لتعرض البلدات اللبنانية في الجنوب لهجمات عنيفة على مدار اليومين السابقين.