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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الغربية يوجه بتنشيط العمل الدعوي بجميع المساجد

دكتور نوح العيسوي
دكتور نوح العيسوي
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أكد الدكتور نوح العيسوى مدير مديرية أوقاف الغربية، أهمية تنشيط العمل الدعوي بجميع المساجد، والتنبيه بكل حزم على الأئمة بالالتزام بضوابط الخطبة ومدتها المحددة من الوزارة.

 جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده مدير مديرية الأوقاف بالغربية عقب توليه مهام منصبه مع مديري الإدارات بديوان المديرية، بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، وكيل مديرية الأوقاف بالغربية،  والشيخ محمد عبد الغنى صوله مدير الدعوة.

تناول الاجتماع جميع القضايا الدعوية والإدارية الخاصة بالعمل، وتمت مناقشة خطة سير العمل بالمديرية، وعدد من الموضوعات المالية والإدارية والدعوية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة صرف جميع المستحقات المالية للأئمة والخطباء، وعدم تأخير أية مستحقات مالية، ثم تفقد عقب الاجتماع مبنى المديرية  للوقوف على طريقة سير العمل وتيسير أية عقبات تحول دون ذلك.

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