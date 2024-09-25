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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأمراض المتوطنة تقدم خدماتها لـ 20 ألفًا و417 مواطنًا بالمنوفية

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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قال الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية بإشراف الدكتورة زينب الصاوي، مدير عام الإدارة قامت بتقديم خدماتها لفحص 20 ألفا و417 مواطنًا في معامل المتوطنة، هذا فضلًا عن مكافحة ناقلات الأمراض المتوطنة في 13 مجزرًا و4 أسواق، ضمن جهودها للحد من انتشار الأمراض. 

وفيما يتعلق بالمجاري، تم مكافحة القواقع في 315 مجرى، بالإضافة إلى ذلك زارت إدارة الفلاريا 30 مريضًا من مرضى الفلاريا في منازلهم لتقديم الدعم النفسي اللازم لهم والتأهيل، ما يعكس التزام المديرية بتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتعزيز الوقاية من الأمراض.

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