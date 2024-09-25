عضو بـ«النواب اللبناني»: إسرائيل متجردة من كل القوانين والمواثيق الدولية

قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني إنَّ ما يحدث في لبنان في الفترة الحالية يؤكد أن إسرائيل متجردة من كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف النائب اللبناني خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن البيانات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية تعد قرارات صورية فقط، إذ لا يتمّ تفعليها والعمل بها على أرض الواقع.

وأوضح عضو مجلس النواب اللبناني أنَّ كل الأنظار تتجه الآن صوب مجلس الأمن آملا في إيجاد حل لتلك الأزمة وإنهاء هذا الصراع، مشيرًا إلى أنَّ كل من مجلس الأمن والجمعية العمومية يدعمون الاحتلال الإسرائيلي بشدة بغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها.

وأشار إلى أنَّه يجب أن يكون هناك تجاوب إنساني من قبل مجلس الأمن تجاه ما يحدث من عدوان غاشم على لبنان، إذ يفترض إتخاذ إجراءات حازمة تجاه العدوان الإسرائيلي والإلتزام بتطبيقها على أرض الواقع.

وتابع عضو مجلس النواب اللبناني أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لم يخضع لأي قرار دولي تمّ إصداره خلال الـ11 شهرًا الماضية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّه قد لا يخضع لقرارات مجلس الأمن في مسألة لبنان كذلك.