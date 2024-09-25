بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة استثمار زنزبار

وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بروتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار في زنزبار, و ذلك في إطار السعي الدائم والجهود المتواصلة لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجهود لجنة السياحة بالجمعية، وفي خطوة هامة نحو توسيع التعاون الاستثماري والثقافي بين مصر وزنزبار.

وقع البروتوكول عن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، ووقع عن هيئة الاستثمار في زنزبار صالح ساس محمد، المدير التنفيذي للهيئة، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

يأتي هذا التعاون ليعكس التزام الجانبين بتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص في مصر وزنزبار، مستهدفين بناء شراكة استراتيجية تسهم في تطوير المشاريع السياحية والاستثمارية، وتبادل. يعكس هذا البروتوكول الرؤية المشتركة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية، ويشكل خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في كلا الطرفين.

و قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، "إن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص المصري في تنزانيا "زنزبار". و نحن ملتزمون بتطوير شراكات فعالة تساهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين، وخاصة في قطاع السياحة والاستثمار. نؤمن بأن تكامل الجهود بين القطاع الخاص في مصر وتنزانيا "زنزبار" سيسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، مما سيؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية مثمرة للجميع."

و اضاف الشرقاوي, نتطلع إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز النمو الاقتصادي. إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الأفريقية هو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا، وسنعمل جاهدين على تحقيق هذه الرؤية من خلال التعاون المثمر مع هيئة الاستثمار في زنزبار وأعضاء القطاع السياحي المصري.

وأوضح أن توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة الاستثمار في زنزبار يعكس التزام الطرفين بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص في مصر وزنزبار، ويعبر عن الأمل في تحقيق فوائد ملموسة للطرفين. مع استمرار الجهود المشتركة، يتطلع الجانبان إلى تحقيق شراكة استراتيجية تنعكس آثارها إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين، مما يعزز من دور القارة الأفريقية في المشهد الاقتصادي العالمي.

من جانبه أعرب صالح ساس محمد، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار في زنزبار، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدا, ان هذا الاتفاق يمثل بداية جديدة ومهمة في تطوير الشراكات الاستثمارية مع مصر. نرى أن هذا التعاون سيؤدي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في زنزبار."

وأضاف ساس محمد: "نحن متحمسون للعمل مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حيث سنقوم بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، نحن نؤمن بأن هذا التعاون سيحقق نتائج إيجابية لكلا الجانبين ويعزز النمو الاقتصادي في زنزبار ومصر على حد سواء.

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول الموقع بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة الاستثمار في زنزبار إلى إنشاء إطار عملي يساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الاستثمار والسياحة. يتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز الروابط الاقتصادية بين القطاع الخاص في مصر وزنزبار، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تبادل المعرفة والخبرات. كما يسعى البروتوكول إلى دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تعود بالفائدة على كلا الطرفين، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية في زنزبار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المنطقة.