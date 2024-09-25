سعر الذهب يحقق رقما قياسيا وعيار 21 يسجل 3620 جنيها

كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب سجل في السوق المحلي 3720 جنيها للجرام لعيار 21.

وأضاف ميلاد، أن سعر الذهب عالميًا حقق رقمًا قياسيًا وفي طريقه لكسر حاجز 2700 دولار لأوقية، إذ سجل الذهب اليوم 2670 دولار للاوقية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي بالإضافة لتحرك طفيف في سعر الدولار نحو الأعلى، وأدى لارتفاع السعر، مشيرًا إلى أن الذهب يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخيّة جديدة.

وقال، إن الذهب سيغادر قمة الـ 2600 دولار للأوقية قريبًا والتي حققها على مدار عدة أسابيع مضت وتوجها إعلان الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بخفض الفائدة على الدولار 50 نقطة اساس، واليوم يتجه الذهب بقوة نحو تحقيق قمة جديدة حيث يقترب من 2700 دولار للاوقية وسط حالة من التوتر السياسي والعسكري في المنطقة.

كما جاءت البيانات الأمريكية محفزة للذهب نحو الصعود حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس، كما انخفض مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض للمرة الثانية على التوالي، ما يعني تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي وسط تحديات سباق الرئاسة والتوترات الدولية، الأمر الذي دفع المستثمرين للاتجاه بقوة نحو الذهب كملاذ آمن، مع سعي البنوك المركزية لزيادة الاحتياطي من الذهب بدلا من الاعتماد على الدولار الذي انخفض بتأثير العوامل السابقة.