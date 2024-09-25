"بيطري المنوفية": ضبط أربع ذبائح ضأن فاسدة مذبوحة خارج المجازر بالسادات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الشأن ، أفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وبالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حمله تفتيشية مكبرة والمرور على محلات الجزار والمطاعم بمدينة السادات ، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية .

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن ١٥٠كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .