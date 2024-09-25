زيلينسكي يبحث مع أردوغان مشاركة تركيا في جهود إعمار أوكرانيا

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سبل تنفيذ "صيغة السلام"، فضلا عن مشاركة الشركات التركية في جهود إعمار أوكرانيا.

وذكر مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية اليوم /الأربعاء/، أنه "تم منح اهتمام خاص لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الثنائي، فضلا عن إشراك تركيا والشركات التركية في إعمار أوكرانيا".

وبحسب البيان، ناقش الرئيسان الأوكراني والتركي "بالتفصيل تنفيذ صيغة السلام، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأسود و"الدور الرئيسي" لتركيا في تنفيذ النقطة ذات الصلة بالصيغة المتعلقة بالأمن الغذائي".

وأشار البيان إلى أن زيلينسكي دعا أردوغان لزيارة أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني قد ناقش في وقت سابق مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، قضايا التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك الإنتاج المشترك للطائرات بدون طيار وتبادل الخبرات في المجال ذي الصلة، وفقا للوكالة الأوكرانية.

